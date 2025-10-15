به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ عسگر شهابی بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در پی کسب خبری مبنی بر این که فردی سودجو اقدام به جابه جایی مواد سوختی خارج از شبکه توزیع در سطح ارومیه می‌کند، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک اقدام ضربتی یک دستگاه تریلی حامل سوخت خارج از شبکه توزیع را شناسایی و ۳۱ هزار و هشتصد لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع از نوع گازوئیل را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان اظهار داشت: ماموران انتظامی در این عملیات ۱۶ متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ شهابی با تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: شهروندان عزیز در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان سوخت مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.