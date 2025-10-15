به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان از ساخت اولین مدرسه هوش مصنوعی کشور با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اصفهان خبرداد.

مجتبی ملااحمدی با اشاره به اینکه گروه خوبی در خصوص توسعه فضا‌های آموزشی در اصفهان است گفت:این هم افزایی، حاصل تدبیر وتعامل آموزش و پرورش، هیات مدیره مجمع خیران اصفهان، نوسازی و استاندار اصفهان است.

وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰ کلاس درس به همت بنیاد قلم چی هوشمند سازی شده است ادامه داد: تا امروز حدود ۴ هزار و ۳۰۰ کلاس درس در اصفهان هوشمند سازی شده است.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان گفت: ۲۰۰ مدرسه از ۵۰۰ مدرسه مجهز به نیروگاه خورشیدی شدند و مقدمه تجهیز ۳۰۰ مدرسه به نیروگاه خورشیدی با تلاش شرکت برق و سازمان نوسازی فراهم شده است.

همچنین حمید رضا شاه حسینی، رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور هم گفت: مدیران کل آموزش و پرورش باید پای کار بیاند.

وی افزود: حفظ و نگهداری از مدارس کمتر از ساخت مدرسه نیست و باید به مدرسه داری و مدرسه یاری توجه شود.