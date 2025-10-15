پخش زنده
معاون سیاسی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان پیروزی را همواره از آن اسلام و ایدئولوژی در برابر تکنولوژی دانست و گفت: با بصیرت و وحدت، سناریوهای دشمن در جنگ نرم باطل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار بهمن شهریاری در گردهمایی بزرگ آمران به معروف و ناهیان از منکر شرق اهواز با اشاره به توطئههای دشمنان نظام جمهوری اسلامی، بر لزوم هوشیاری و نقشآفرینی آحاد جامعه در مقابله با جنگ نرم دشمن تاکید کرد.
وی با بیان اینکه «دشمن به دنبال آن است تا با «تغییر رفتار» جامعه، انقلاب اسلامی را در بستر «براندازی» قرار دهد افزود: امروز لشکر مردمی باید برای نجات جامعه، دختران، پسران و همه کسانی که ناخواسته در پازل طراحی شده دشمن گرفتار شدهاند، نقشآفرینی کنند.
معاون سیاسی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با تاکید بر اینکه تمامی کارها با تکیه برقدرت مردمی نتیجه میگیرند یادآور شد: قرار نیست با تحکم و زبان خشونت با خطاکاران برخورد کنیم؛ برخی از این افراد دچار سرماخوردگی دینی هستند، نه سرطان دینی؛ باید طبق فرمایش پیامبر اسلام (ص) با زبان نرم و مهربان، با مردم سخن گفت.
وی در ادامه با اشاره به اهداف اجتماع مردمی گفت: مردم برای مقابله با هر نوع منکر، از فساد و اختلاس گرفته تا کمکاری، رانتخواری، احتکار و گرانفروشی گرد هم آمدهاند تا برای حل مسئله اقدام کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان با هشدار نسبت به تغییر راهبرد دشمن اضافه کرد: دشمن اعتراف کرده که با موشک نمیتواند بر ایران غلبه کند، اما آنچه میتواند به انقلاب و امنیت جامعه ضربه بزند، تغییر سبک زندگی و رفتار جامعه است.
وی یادآور شد: ما باید هوشیار و هوشمند باشیم؛ همانگونه که موشکهای شهید حاجیزاده قلب دشمن را شکست اکنون نیز «موشکهای مهربانی» و برداشتن سنگ از جلوی پای مردم میتواند توطئههای جنگ نرم دشمن را خنثی کند.