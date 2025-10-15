به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نقشبندی اظهار کرد: با توجه به اینکه روستای باباریز و روستا‌های اطراف آن از قطب‌های تولید محصولات باغی در استان هستند، این طرح گامی مهم در راستای افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی به شمار می‌رود.

وی افزود: این طرح برای نخستین‌بار در کشور در استان کردستان اجرا خواهد شد و می‌تواند الگویی موفق برای توسعه صنایع تبدیلی در دیگر استان‌ها باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در ادامه با اشاره به مزایای شهرک‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: این شهرک‌ها بستر مناسبی برای تجمیع واحد‌های فرآوری، بسته‌بندی و توزیع محصولات خواهند بود.

نقشبندی خاطرنشان کرد: این پروژه همچنین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کمک کند و حلقه اتصال بین تولید، فرآوری و بازار مصرف را تکمیل نماید.