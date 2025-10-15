پخش زنده
امروز: -
دبیر انجمن صنعت پالایش ضمن تکذیب اختلافنظر بین فعالان صنعت پالایش و دولت اعلام کرد: «بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مقررشده وزارت نفت با همکاری انجمن صنعت پالایش، نرخ خوراک، میعانات، نفت خام و دستمزد را تا دی امسال مصوب و اعلام کند.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، یکی از سایتهای خبری شایعهای را مبنی بر بروز اختلاف میان شرکتهای پالایشی و دولت در خصوص میزان تخفیف نرخ خوراک منتشر کرده بود؛ اما ناصر عاشوری دبیر انجمن صنعت پالایش، در گفتوگو با «سنا»، با رد اختلافنظر بین صنعت پالایش و دولت، از انجام مکاتبه با دولتمردان برای اصلاح نرخها در صنعت پالایش خبر داد.
عاشوری توضیح داد: «پالایشگاهها پیشتر در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهوری، اعتراض خود را به شرایط کنونی در تعیین نرخ خوراک، نفتخام، میعانات و دستمزد اعلام کرده بودند.»
این گزارش حاکی است: پیشتر و در تیر امسال نامهای به امضای رئیس دفتر معاون اول رییس جمهوری به وزارت نفت ارسال شده بود. در این نامه درخواست اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی مطرح شده بود. به دنبال آن هیات وزیران در قالب مصوبهای ۴ بندی موضوع را حل و فصل کرد.
دبیر انجمن صنعت پالایش با اشاره به این موضوع تاکید کرد: «این مکاتبات و پیگیریها در نهایت موجب شد هیات وزیران در قالب مصوبهای وزارت نفت را مکلف کند تا با مشارکت انجمن صنعت پالایش، قیمتها را مصوب و اعلام کند.»