فرمانده انتظامی شهرستان خوی از انهدام باند سارقان منزل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ محمد گلوانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان خوی موضوع بصورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی شهرستان خوی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان خوی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده و فعال کردن گشتها در سطح حوزه استحفاظی و پس از شناسایی و هماهنگی قضائی در یک عملیات منسجم ۷ نفر سارق را به مقر پلیس دلالت که در بازجوییهای فنی و تخصصی پلیس متهمین به ۸ فقره سرقت منزل اعتراف نمودند و پرونده به همراه متهمین تحویل مراجع قضایی گردید.
سرهنگ گلوانی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.