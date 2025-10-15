به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین بیات، متخلص به وامق تویسرکانی، در مورد شادمانی آتش بس در غزه و آزادی تعداد قابل توجهی از اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی و حماسه‌های حماس و ملت غزه، اشعاری سرود.

شعر این شاعر تویسرکانی در ادامه آمده است:

دیار غزه، درود خدا به مردانت، سلام ملت ایران به عهد و پیمانت

سلام شیرزنان دیارا ما بادا، نثار هر نفس مادر ِ شیرانت

چه خوب پوزه دشمن به خاک مالیدیت که عاجزانه فروهِشت سر به دامانت

جهان به همت والایتان ثنا‌ها خواند و گفت: اوف به ستم پیشه خصم فتانت

عدوی پست جهانخواره داشت در سر که آتش افکند از کین به باغ و بستانت

ولیک غافل از آن عزم راسخ، چون کوه که بود از عزل اندر ضمیر مردانت

و با کمال صلابت ز خاک خود راندیت، وحوش خیره سر ِ حمله ور به میدانت

تمام ملت ایران در این بلای بزرگ، شریک درد شما بود و غمگسارانت

هماره پرچم آزادگی و حق جویی در اهتزاز بمانا به بام و ایوانت

درود وامِق از جان شریک ِ جشن شما، به فرد فرد دلاور تفنگدارانت