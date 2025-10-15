پخش زنده
امروز: -
وامق، شاعر تویسرکانی در مورد پیروزی حماس در آتش بس غزه شعری سرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین بیات، متخلص به وامق تویسرکانی، در مورد شادمانی آتش بس در غزه و آزادی تعداد قابل توجهی از اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی و حماسههای حماس و ملت غزه، اشعاری سرود.
شعر این شاعر تویسرکانی در ادامه آمده است:
دیار غزه، درود خدا به مردانت، سلام ملت ایران به عهد و پیمانت
سلام شیرزنان دیارا ما بادا، نثار هر نفس مادر ِ شیرانت
چه خوب پوزه دشمن به خاک مالیدیت که عاجزانه فروهِشت سر به دامانت
جهان به همت والایتان ثناها خواند و گفت: اوف به ستم پیشه خصم فتانت
عدوی پست جهانخواره داشت در سر که آتش افکند از کین به باغ و بستانت
ولیک غافل از آن عزم راسخ، چون کوه که بود از عزل اندر ضمیر مردانت
و با کمال صلابت ز خاک خود راندیت، وحوش خیره سر ِ حمله ور به میدانت
تمام ملت ایران در این بلای بزرگ، شریک درد شما بود و غمگسارانت
هماره پرچم آزادگی و حق جویی در اهتزاز بمانا به بام و ایوانت
درود وامِق از جان شریک ِ جشن شما، به فرد فرد دلاور تفنگدارانت