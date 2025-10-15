آزادراه پل زال - خرمآباد بهصورت موقت مسدود میشود
فرمانده پلیسراه آزادراه پل زال - خرمآباد گفت: آزادراه پل زال - خرمآباد امروز چهارشنبه بهصورت موقت مسدود خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده پلیسراه آزادراه پل زال - خرمآباد گفت: محور آزادراه پل زال - خرمآباد امروز چهارشنبه در کیلومتر ۲۵ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ مسدود خواهد شد.
سرهنگ مهدی بهاروند افزود: این محور به علت بهسازی ترانشهها و انفجار از هر دو لاین در کیلومتر ۲۵ مسدود خواهد شد.
فرمانده پلیسراه آزادراه پل زال - خرمآباد، گفت: رانندگان وسایل نقلیه میتوانند از محور جایگزین جاده قدیم اندیمشک (پل زال) - پلدختر و خرمآباد - پلدختر تردد کنند.