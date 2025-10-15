پخش زنده
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان از ارائه بسته تشویقی ازدواج دانشجویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به طراحی بسته تشویقی و حمایتی گفت:ازدواج دانشجویی باید از زمان آشنایی تا مرحله ازدواج رسمی شامل تسهیلات و بسته تشویقی حمایتی قرار میگیرند.
ایوب درویشی با اشاره به طراحی بسته حمایتی افزود: این بسته همه مراحل از آغاز آشنایی تا زندگی مشترک را زیر پوشش قرار میدهد.
وی ادامه داد: بسته پیشنهادی شامل تسهیلات کمبهره ازدواج، پوشش ویژه نیازمندیهای مسکن، تخفیفهای خرید جهیزیه و لوازم خانگی با مشارکت صنایع و خیران و همچنین برگزاری مراسم ازدواج است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته برای برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در سوم آبان در سالن اجلاس، گفت: در این راستا مسیرهای عبور و مرور ویژهای برای زوجهای جوان در نظر گرفته شده و برای برگزاری هرچه با شکوهتر این مراسم برنامه ریزی لازم انجام شده است.
درویشی افزود: این حمایت در قالب وام ازدواج، تسهیلات مسکن، و امکان خرید اقلام اولیه زندگی با قیمت ویژه تداوم دارد.