مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تاکید بر صیانت از میراث جهانی گفت: تخت جمشید، در امن‌ترین وضعیت ممکن است و هیچ‌گونه تهدیدی متوجه حریم این مجموعه تاریخی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر کل میراث‌فرهنگی استان فارس، ضمن تاکید بر اهمیت پاسداشت هنر اصیل ایرانی و حفاظت از میراث‌ جهانی تخت‌ جمشید ، شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی پیرامون این مجموعه را بی‌اساس و غیرواقعی توصیف کرد.

بهزاد مریدی با اشاره به جایگاه جهانی مجموعه تاریخی تخت‌جمشید، افزود: حریم تخت‌جمشید در امن‌ترین وضعیت خود قرار دارد. تمامی اقدامات حفاظتی، نظارتی و فنی با حساسیت و دقت در حال اجراست و ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی صحت ندارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تاکید بر نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های تخصصی و رسانه‌ها در پاسداری از میراث‌فرهنگی کشور گفت : افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به میراث‌فرهنگی، نه تهدید، بلکه فرصتی ارزشمند برای تقویت نظام حفاظتی و ارتقای آگاهی عمومی است. همراهی مردم و نهاد‌های مدنی، پشتوانه‌ای محکم برای صیانت از آثار تاریخی و جهانی ما به شمار می‌رود.

مریدی همچنین به سازوکار‌های یونسکو در خصوص ثبت یا خروج آثار از فهرست جهانی اشاره کرد و افزود : ورود یا خروج هر اثر به فهرست جهانی یونسکو فرآیندی دقیق، تخصصی و پیچیده است و رعایت معیار‌های آن از اصلی‌ترین دغدغه‌های مجموعه میراث‌فرهنگی محسوب می‌شود. در این زمینه، هیچ‌گونه نگرانی درباره تخت‌جمشید یا دیگر آثار ثبت جهانی استان فارس وجود ندارد.