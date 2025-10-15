پخش زنده
در آستانه برگزاری چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران لیست کارگاههای آموزشی این جشنواره اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنج نشست صمیمانه با هنرجویان و هنرآموزان هنرستانهای هنری و فیلمسازان فیلم اول در چارچوب بخش «استعدادهای نو» چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، در سالن شماره ۸ پردیس سینمایی ایرانمال برگزار میشود.
این مجموعه نشستها طی پنج روز با حضور پنج تن از مدرسان سینما برگزار میشود و در هر نشست، یکی از موضوعات تخصصی مرتبط با سینمای کوتاه مورد بررسی قرار میگیرد.
بر این اساس، مسعود مددی با موضوع «آشنایی با فرایند تولید فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان»، سیامک سلیمانی با عنوان «آشنایی با شیوههای روزآمد پچینگ»، تییام یابنده با موضوع «آشنایی با مدیاهای جدید»، سعید نجاتی با محور «آشنایی با ویژگیهای فیلم کوتاه» و پیام آزادی با موضوع «موسیقی در فیلم کوتاه» به گفتوگو با هنرجویان هنرستانهای هنری تهران و فیلمسازان فیلماولی میپردازند.
این بخش برای نخستینبار و با هدف آشنایی هنرجویان هنرستانهای هنری تهران با جریان تولید فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان ایران و انتقال تجربههای تولیدی به این هنرآموزان برگزار میشود.
نشستها و جلسات نقد و بررسی آثار حاضر در بخش استعدادهای نو نیز با همین رویکرد توسط معاونت تولید انجمن سینمای جوانان ایران تدارک دیده شده است.
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.