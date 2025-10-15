برنامههای هفته سلامت روانی از فردا در شهرستان بویراحمد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر مرکز بهداشت شهرستان بویر احمد گفت: همزمان با سراسر کشور و استان در هفته سلامت روانی برنامههای ویژه ایی با موضوع سلامت روانی در این شهرستان برگزار میشود. محسن اسدی با بیان اینکه این هفته فرصتی مناسب برای ارائه خدمات با جمعه هدف است افزود: به همین مناسبت در خصوص بیماران دارای مشکلات روانی و سایر افراد نیازمند به درمان و مشاوره به صورت رایگان معالجه و به آنان مشاورههای لازم ارائه میشود. اسدی اضافه کرد: در یاسوج مرکز مشاوره سراج از فردا آماده ارائه خدمات درمانی و مشاوره رایگان به مردم بویژه افراد نیازمند به درمان و مشاوره است.