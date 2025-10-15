پخش زنده
در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست یکی از صنعتگران محمودآبادی با همراه جمعی از پرسنل مجموعه تولیدی خود، اقدام به جمعآوری زبالههای رها شده در ساحل این شهرستان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و حفظ پاکیزگی سواحل شهرستان محمودآباد، یکی از صنعتگران این شهرستان به همراه جمعی از پرسنل مجموعه تولیدی خود، صبح امروز با حضور در یکی از سواحل، اقدام به جمعآوری زبالههای رها شده در این ساحل کردند.
این اقدام داوطلبانه با شعار ساحل بدون زباله زیباست و با هدف فرهنگسازی و جلب توجه عموم مردم به ضرورت مراقبت از محیط زیست صورت گرفت.
شرکتکنندگان در این برنامه با جمعآوری پسماندهای پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و سایر زبالهها، چهرهای زیبا و پاک از ساحل ترسیم کردند.
طلوعی، مالک این مجموعه تولیدی در این برنامه در حاشیه این حرکت زیستمحیطی گفت: ما معتقدیم توسعه صنعتی باید همسو با حفاظت از طبیعت باشد. پاکیزگی سواحل نهتنها برای گردشگران، بلکه برای حفظ اکوسیستم دریایی اهمیت ویژهای دارد. امیدواریم این اقدام کوچک، تلنگری برای مشارکت بیشتر همگان در حفاظت از محیط زیست باشد.
این حرکت ارزشمند، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی بخش خصوصی در قبال طبیعت است و میتواند الگویی موثر برای شهروندان، فعالان اقتصادی و گردشگران به شمار آید.