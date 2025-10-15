\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0646\u0635\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u0645\u0639\u0644\u0645 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0628\u0648\u062f .\n\u062f\u06a9\u062a\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u0628\u062a\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0648\u0627\u062d\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0646\u0628\u062f \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0631\u062f .\u00a0\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u060c\u0627\u0644\u0647\u06cc\u0627\u062a \u060c\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u060c\u0627\u062f\u0628\u06cc\u0627\u062a \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u060c\u0645\u0634\u0627\u0648\u0631\u0647 \u0648 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u0646\u062f.\n