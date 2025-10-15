پخش زنده
بهمنظور بررسی میزان انطباق فعالیتهای معدنی با ضوابط و مقررات زیستمحیطی، معادن فعال شهرستان چایپاره مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ باقر مهرعلیلو، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست چایپاره گفت: در این بازدیدها، وضعیت بهرهبرداری، نحوه مدیریت پسماند، کنترل پساب و گرد و غبار و همچنین میزان رعایت استانداردهای زیستمحیطی توسط بهرهبرداران مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در موارد مشاهده تخلف یا وجود نواقص، تذکرات قانونی لازم به مسئولان مربوطه ابلاغ شده و پیگیریهای بعدی در دستور کار قرار دارد.