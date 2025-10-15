پخش زنده
به مناسبت بزرگداشت هفته ملی کودک و با شعار «برای کودکان، برای آینده»، کارگاه آموزشی محیط زیست در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میثم رحمتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی گفت: کودکان سرمایههای آینده کشور هستند و آموزش صحیح آنان درباره محیط زیست میتواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ حفاظت از طبیعت در جامعه ایفا کند.
وی افزود: در این برنامه موضوعاتی از قبیل تعریف محیط زیست و اجزای آن، آشنایی با انواع زباله، تفکیک زباله از مبدأ، بازیافت و راههای حفاظت از محیط زیست برای دانشآموزان تشریح شد.
رحمتی خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جدید با مفاهیم پایه محیط زیست زمینهساز شکلگیری رفتارهای مسئولانه در آینده خواهد بود.
در پایان این کارگاه به دانشآموزان برگزیده، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.