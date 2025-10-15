به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تعدادی از معابر، کوچه‌ها و فضا‌های عمومی منطقه ۲، متأسفانه سال‌هاست که توسط خودرو‌های رهاشده و فرسوده به اشغال درآمده‌اند. این خودرو‌ها که اغلب فاقد تردد بوده و صرفاً به محلی برای انباشت گردوغبار تبدیل شده‌اند، مشکلاتی جدی برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.

پیش از جمع‌آوری، اخطار‌های لازم به مالکان این خودرو‌ها داده شده و هدف نهایی این طرح، آزادسازی فضا‌های عمومی برای استفاده بهینه شهروندان و ارتقای سطح کیفی زندگی در منطقه ۲ است.