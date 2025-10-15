منفعت ۷۵ میلیارد تومانی در کاهش مصرف گاز
همراهی مردم در پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در مازندران بیش از ۷۵ میلیارد تومان منافع اقتصادی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرعامل شرکت گاز مازندران از مشارکت گسترده مردم استان در پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی قدردانی کرد و گفت: با همکاری مردم تاکنون بیش از ۷۵ میلیارد تومان منافع اقتصادی حاصل شده است
هژبر جوادی افزود: در راستای اجرای این طرح، ۳۰۰ دستگاه بخاری با عملکرد بالا به صورت رایگان نصب و ۱۰۱ دستگاه ویلچر نیز به مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اهدا شده است.
او با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز در فصل سرد سال، ادامه داد: همراهی مردم در مصرف بهینه، نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه گاز و جلوگیری از محدودیت در بخشهای تولیدی دارد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه در صورت افزایش مصرف گاز بخش خانگی، ناچار گاز صنایع کاهش خواهد یافت، گفت: این موضوع میتواند چرخه اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل، همکاری مشترکان خانگی و صنعتی در رعایت الگوی مصرف، ضرورتی جدی و ملی است.
جوادی با اشاره به آمادگی کامل شرکت گاز مازندران برای عبور از زمستان پیشرو، گفت: بر اساس قراردادهای موجود، صنایع موظف هستند در هشت ماه گرم سال، سوخت دوم خود را ذخیرهسازی کنند تا در مواقع پیک مصرف دچار وقفه در تولید نشوند.
او با بیان اینکه صرفهجویی در مصرف انرژی به معنای همراهی با توسعه پایدار است، گفت: بهینهسازی مصرف گاز، خدمت به نسل آینده و تضمین پایداری انرژی در همه خانههاست.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: شرکت گاز استان با برنامهریزی دقیق، نظارت بر شبکه و اجرای طرحهای بهینهسازی، در تلاش است زمستانی گرم، ایمن و بدون کاهش فشار گازر را برای مردم استان رقم بزند