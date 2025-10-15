پخش زنده
مدیر ستاد مردمی دیه کرمان گفت: هماکنون ۳۰۰ مددجوی جرائم غیرعمد در زندانهای استان هستند و برای آزادی آنان بیش از ۶۰ میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سید حجتالله موسوی قوام در دیدار با مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان کرمان، ضمن اشاره به اهمیت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به عنوان یک حرکت جهادی، گفت: از ابتدای تأسیس ستاد دیه استان کرمان تاکنون، چندین هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدهاند.
وی با بیان این مطلب که صلح و سازش بین طرفین دعاوی از برنامههای اصلی ستاد دیه است، بیان کرد: گروههای جهادی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای خود در زمینه تخفیف و گذشت رضایتمندانه همکاری کنند.
موسوی قوام همچنین تصریح کرد: برگزاری جشنهای گلریزان برای تأمین منابع مالی آزادی زندانیان غیرعمد از دیگر برنامههای ستاد دیه است و گروههای جهادی میتوانند با جلب کمکهای مردمی و خیرین، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.
در ادامه، سرهنگ مهدوی، مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان کرمان گفت: اعضای گروههای جهادی بدون هیچ چشمداشتی و تنها برای رضای خداوند فعالیت میکنند و با تمام توان آماده همکاری با ستاد دیه در آزادی زندانیان هستند.