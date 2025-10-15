پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متا، مالک اینستاگرام، حساب کاربری شهید صالح الجعفراوی، خبرنگار شهید غزه را بست. جعفراوی که بیش از ۴ میلیون و پانصد هزار نفر دنبال کننده داشت و دسترسی عمومی به ۲ سال کار او در مستندسازی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه را از بین برد.
به گزارش وبگاهای جی پلاس، چند ماه پیش، قبل از شهادت صالح جعفراوی، متا حساب او را موقت مسدود کرد. متا گفته بود به دلیل ممنوعیت سازمانها و افراد خطرناک بدون اینکه مدرکی ارائه کند حذف کرده بود.
شرکت آمریکایی «متا»، هزاران حساب کاربری متعلق به خبرنگاران و فعالان فلسطینی را در پلتفرمهای واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام حذف کرد.
این در حالی است که فیس بوک، دیگر شبکه اجتماعی تحت مالکیت متا، در حمایت از شهرک سازی صهیونیستها در کرانه باختری در فلسطین تبلیغ میکرد و برای گروههای صهیونیستی که در نسل کشی غزه هم دست بودند کمک مالی جمع آوری میکرد.
فیس بوک قبل از اکتبر ۲۰۲۳ هم محتواهای طرفدار فلسطین را سانسور کرد. گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ نشان داد که متا در حالی که صهیونیستها غزه را بمباران میکردند پستهای فلسطینیها را مسدود کرد و تلاشش این بود تا ساکنان محله شیخ جراح غزه را به طور غیرقانونی اخراج کند.
کاربران فضای مجازی هم در واکنش به حذف حساب کاربری شهید صالح جعفراوی نوشتند؛ «او را به شهادت رساندند و حالا میخواهند یادش را هم از بین ببرند. پاک کردن صدای یک روزنامهنگار روشی است که امپراتوریها جنایاتشان را از نو مینویسند. حذف حساب کاربری خبرنگار مثل دو بار کشتن انهاست.»