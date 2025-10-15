سینما‌ها در هفته گذشته توانستند در ۲۱ هزار و ۵ نوبت حدود ۶۳۴ هزار و ۱۱۳ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل ۴۷ میلیارد و هشتصد و هفتاد و یک میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و سیصد و دو تومان دست یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین از امروز چهارشنبه ۲۳ مهر فیلم سینمایی «کج‌پیله» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هاتف علیمردانی، «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترک‌جوش و تهیه‌کنندگی روح‌الله حجازی و «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده‌اند.

اکران فیلم سینمایی «پیرپسر» در سینما‌ها به اتمام رسید. این فیلم از ۲۱ خرداد اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد و با فروش ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۰۰ بلیت به فروش یکصد و هشتاد و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و پنجاه و سه تومانی دست یافت و پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۴ شد.

در این هفته انیمیشن سینمایی «یوز» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها به شرح زیر است:

پویانمایی سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۲۰۹ هزار و ۷۷۲ بلیت فروخت و توانست به فروش ۱۲ میلیارد و ششصد و چهل و چهار میلیون و ششصد و چهارده هزار و نهصد و هفتاد و چهار تومانی دست یابد. این انیمیشن سینمایی در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم این روز‌ها است.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۵۱ هزار و ۱۱۴ بلیت به فروش ۱۲ میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پانزده هزار و چهارصد و هفتاد و هفت تومان دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینما‌ها اکران شده است.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۷۶ هزار و ۲۷۴ بلیت توانست به فروش ۶ میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و نود و هفت تومانی دست یابد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی، چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۲۵ هزار و ۱۹۶ بلیت توانست به فروش ۲ میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون و سیصد و چهارده هزار و سیصد تومان برسد و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۳۰ هزار و ۹۶۱ بلیت فروخته و حدود ۲ میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون و پانصد و سی و سه هزار و هشتصد و چهل و نه تومان فروش داشته است و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۲۶ هزار و ۱۵۱ بلیت به فروش ۲ میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و یکصد و نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه تومان دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینما‌های کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۲۳ هزار و ۳۵۸ بلیت به فروش ۲ میلیارد و یکصد و هجده میلیون و ششصد و نود و سه هزار و پانصد تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۲۳ هزار و ۶۹۵ بلیت به فروش ۲ میلیارد و پنجاه و نه میلیون و شصت و یک هزار و نهصد و پنجاه تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن‌های اتوبان» ۲۳ هزار و ۳۸۶ بلیت فروخت و به فروش ۲ میلیارد و نوزده میلیون و شصت و سه هزار و دویست تومان دست یافت. این فیلم در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۲۴ هزار و ۹۲۱ بلیت به فروش یک میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و سی و یک هزار و پانصد و چهار تومان دست یافت و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.