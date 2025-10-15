معاون فنی بهداشت استان اردبیل گفت: با هدف شناسایی، مراقبت و پیشگیری از بتاتالاسمی ماژور، غربالگری در زوج‌های متقاضی ازدواج در کلیه مراکز مشاوره استان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر مهران آسایشی، معاون فنی بهداشت استان در کارگاه آموزشی پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور ضمن تأکید بر اهمیت برنامه غربالگری پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور در استان، تداوم و ارتقاء کیفیت اجرای این برنامه را ضروری دانست.

وی عنوان کرد: از سال ۱۳۷۶ برنامه غربالگری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور در استان اردبیل همزمان با سراسر کشور شروع شده که حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر ناقل تالاسمی و بیش از ۲۰ هزار بیمار تالاسمی ماژور در کشور شناسایی و سالانه حدود ۸۰۰ نفر به جمعیت بیماران تالاسمی ماژور کشور اضافه می‌شود.

دکتر آسایشی با اشاره به انجام غربالگری تالاسمی در زوج‌های متقاضی ازدواج بیان داشت: در حال حاضر این غربالگری با هدف شناسایی، مراقبت و پیشگیری از بتاتالاسمی ماژور در کلیه مراکز مشاوره تالاسمی شهرستان‌ها انجام می‌شود که تاکنون ۱۷۸ زوج ناقل و پرخطر تحت مراقبت مراکز خدمات جامع سلامت و ۹۴ بیمار تالاسمی ماژور تحت درمان در بیمارستان‌های استان هستند.

گفتنی است کارگاه آموزشی پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور با مشارکت واحد مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر و امور آزمایشگاه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با حضور کارشناسان واحد بیماری‌های غیرواگیر شهرستان‌ها، پزشکان و کارشناسان مراکز مشاوره تالاسمی، کارشناسان آزمایشگاه و کارشناسان تالاسمی بیمارستان‌ها برگزار شد.