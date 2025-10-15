جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به حماقت دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمن تصور می‌کرد که می‌تواند انقلاب اسلامی را سرنگون کند، اما با ضربه محکمی رو‌به‌رو شد که مجبور به درخواست آتش‌بس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوای گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهدا تکلیف الهی را که خداوند متعال تعیین کرده بود، به بهترین شکل ممکن به انجام رساندند. برخی از این افراد به فیض شهادت رسیدند و بقیه هنوز منتظر تحقق وعده الهی هستند. همانطور که در آیه شریفه‌ای که در سخت‌ترین شرایط مکه نازل شد آمده است، سه جوانمرد شجاع در داخل کعبه عهد و پیمان بستند تا پای پیامبر اکرم (ص) بایستند. این سه بزرگوار شامل امیرالمؤمنین علی (ع)، حضرت حمزه و حضرت جعفر بودند. حضرت حمزه سیدالشهدا در جنگ احد و حضرت جعفر در جنگ تبوک به شهادت رسیدند، اما امیرالمؤمنین سال‌های طولانی پس از آن‌ها زنده ماند و همگان شاهد بودند که با دلسوزی تمام برای آرمان‌های پیامبر (ص) ایستادگی کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: دلدادگان امیرالمؤمنین بی‌شمار هستند و بسیاری از آنان نیز به تبع ایشان به فیض شهادت رسیدند و عده زیادی همچنان منتظرند تا به عهد و پیمان خود عمل کرده و تکالیف الهی را به درستی انجام دهند. به همین دلیل است که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۲ برپا شد. خداوند به حضرت امام خمینی (ره) عنایت فرمود و ایشان ندای حق اسلام را فریاد زد. این نهضت در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و اکنون چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با موفقیت پشت سر می‌گذاریم.

وی ادامه داد: در طول این ۴۷ سال، حتی یک روز هم خبیث‌ترین دشمنان، یعنی شیطان بزرگ آمریکا و متحدانش، خصوصاً رژیم صهیونیستی، دشمنی خود را با انقلاب اسلامی قطع نکردند و با تمام توان به مقابله با این انقلاب و مردم برخاستند. از روز ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ در کردستان، شهر مهاباد، حملات مسلحانه علیه انقلاب آغاز شد و این توطئه‌های دشمنان هنوز هم ادامه دارد.

سردار فدوی با طرح این پرسش که چرا دشمنان نتوانستند حتی یک پیروزی بر انقلاب اسلامی به دست بیاورند، اظهار کرد: خود دشمنان ما اذعان دارند که در این مدت طولانی حتی یک موفقیت واقعی به دست نیاورده‌اند. آیا این به خاطر برتری مادی و دنیایی ما نسبت به آنهاست؟ قطعاً نه. همه می‌دانند که دشمنان ما از نظر امکانات مادی، مالی و تسلیحاتی بسیار قوی‌تر از ما هستند و توانسته‌اند در این مدت تقریباً همه کشور‌های دنیا را با خود همراه کنند. در هشت سال دفاع مقدس نیز تقریباً همه قدرت‌های بزرگ و حتی اکثر کشور‌های منطقه به جز چند استثنا در جبهه مقابل انقلاب اسلامی بودند. در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم همه دشمنان متحد شدند و ما تنها بودیم.

وی تصریح کرد: در این جنگ‌ها دشمنان از تمام توانمندی‌های روز دنیا بهره بردند، اما شکست خوردند. این شکست‌ها به خاطر احمقی آنها بود که خداوند در قرآن فرموده است که دشمنان اسلام احمق هستند. آنها تصور می‌کردند که می‌توانند انقلاب اسلامی را سرنگون کنند، اما با چه ضربه محکمی روبه‌رو شدند که مجبور به درخواست آتش بس شدند. این روند می‌تواند تا زمان ظهور ادامه داشته باشد، به شرطی که ما به تکالیف خود عمل کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: اولین گام این است که هر فرد بداند چه تکالیفی بر عهده‌اش است. هیچ تکلیفی از سوی خداوند بر بنده‌اش قرار نگرفته که توانایی انجام آن را نداشته باشد. توانایی‌هایی که خداوند به بندگان داده بسیار بیشتر و بزرگ‌تر از تکالیفی است که بر دوش آنها گذاشته شده است. پس همه می‌توانند به تکالیف خود عمل کنند. خداوند در روز قیامت از بندگان خود دو بار سئوال خواهد کرد، نخست از تکلیف کلی زندگی آنها و دوم از نحوه انجام تکالیف تا زمان مرگ. ما که مسلمان و پیرو انقلاب اسلامی هستیم باید مطمئن باشیم که پاسخ روشن و قابل قبولی برای خداوند داریم. زیرا همه امکانات و شرایط فراهم است تا به تکالیف عمل کنیم، به خصوص تکالیفی که خدمت به مردم را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در روایتی از معصوم آمده است که از ده بخش عبادت، ۹ بخش آن خدمت به مردم است. این افتخاری بزرگ برای کسانی است که مسئولیتی یافته‌اند تا به مردم خدمت کنند. امامین انقلاب همیشه تاکید کرده‌اند که «ما خادم مردم هستیم». این جمله را بار‌ها از زبان امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، فرماندهان سپاه و حتی شهیدان شنیده‌ایم. واژه «خادم» به معنی نوکر است، یعنی مسئولان باید خود را در خدمت مردم بدانند و مثل نوکر باید در برابر مردم وظایفشان را انجام دهند.

سردار فدوی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسالتی جز خادمی و نوکری مردم برعهده ندارد، گفت: سپاه‌های استانی مسئول انجام همه مأموریت‌ها و وظایف انقلاب در حوزه جغرافیایی خود هستند. وظایفی که گسترده و بی‌پایان است، از دفاع نظامی تا خدمات اجتماعی و سازندگی. فرماندهان سپاه در استان‌ها به عنوان فرمانده کل سپاه در آن منطقه عمل می‌کنند و گزارش‌های متعددی از عملکرد موفق در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهند.

وی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات سپاه، تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) است که با فرماندهی فرمانده کل سپاه و جانشین قرارگاه اداره می‌شود. این قرارگاه مسئولیت انجام پروژه‌های گسترده‌ای از جمله آبرسانی روستایی، کشاورزی، آبخوان‌داری، آبخیزداری و ساخت قنوات را بر عهده دارد. این خدمات به همان اندازه که در ظاهر با کار نظامی تفاوت دارند، اهمیت بالایی برای کشور دارند و مانند یک جبهه دفاعی در برابر مشکلات داخلی و خارجی عمل می‌کنند.

سردار فدوی جوان‌گرایی در فرماندهی سپاه را امری ضروری دانست و با تأکید بر اجرای این مأموریت گفت: اما پیشکسوتان نیز بازنشسته نمی‌شوند، بلکه به بخش‌های دیگر مانند خدمت به مردم منتقل می‌شوند تا تجربیاتشان در راه پیشرفت کشور به کار گرفته شود. به طور مثال، برادر پاسدار علی ملک شاکوهی، فرمانده سابق سپاه نینوای گلستان، اهتمام ویژه‌ای به خدمت‌رسانی در استان دارد و پس از مدتی استراحت برای رسیدگی به پدر بیمار خود، دوباره فعال شده است.

وی تأکید کرد: ما باید افتخار کنیم که در طول ۴۷ سال گذشته، حتی یک روز هم دشمنان نتوانسته‌اند انقلاب اسلامی را شکست دهند. این نتیجه عمل به تکالیف الهی است. دشمنان با تمام توان و حتی به شکل مستقیم مانند رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا وارد میدان شدند، اما در برابر اراده و ایمان مردم شکست خوردند.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: خداوند از بندگان خود می‌خواهد به تکالیفشان عمل کنند و در صورت نافرمانی، شکست خواهند خورد، حتی اگر فرماندهی به پیامبر اسلام باشد. نمونه بارز این موضوع جنگ احد است که به دلیل عدم تبعیت مسلمانان از دستور پیامبر (ص)، آنان شکست خوردند و پیامبر (ص) در معرض خطر جدی قرار گرفت. امیرالمؤمنین (ع) با ایستادگی خود جان پیامبر را نجات داد و ۹۳ زخم برداشت. این اصل در جنگ حنین نیز تکرار شد. ما نباید مانند آنها عمل کنیم که به خاطر نافرمانی شکست خوردند. شکست دشمنان در برابر ما نشان می‌دهد که به میزان قابل قبولی به تکالیف خود عمل کرده‌ایم. این مسیر را باید ادامه دهیم و به آن افتخار کنیم.

وی گفت: دنیا محل گذر است و زمان زندگی بسیار کوتاه. آنچه اهمیت دارد عمل به تکالیف از لحظه بلوغ تکلیف تا لحظه مرگ است. تکالیف واضحی از جمله ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلومان در قرآن آمده است. ما به این تکالیف عمل کرده‌ایم و افتخار می‌کنیم که از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده‌ایم.

سردار فدوی با بیان اینکه شهید سلیمانی دست فلسطینی‌ها را در برابر دشمنان صهیونی پر کرد، اظهار کرد: این حمایت تازه نیست و امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ در مورد خباثت صهیونیست‌ها و مظلومیت فلسطینی‌ها سخن گفته بودند. ظلم، آواره کردن، کشتن و اشغالگری صهیونیست‌ها از سال ۱۳۴۷ تا کنون ادامه داشته و فلسطینی‌ها مظلوم و بی‌پناه هستند. مردم دنیا نیز اکنون واقعیت‌ها را بهتر فهمیده‌اند. در این جنگ اخیر، دروغ بزرگی که صهیونیست‌ها سال‌ها به جهان گفته بودند آشکار شد و مردم فهمیدند که آنها کودک‌کش، ظالم و اشغالگر هستند و فلسطینی‌ها مظلوم.

وی با اشاره به انتصاب فرمانده جدید سپاه نینوا استان گلستان گفت: در استان گلستان فرمانده جدید سپاه نینوای استان، برادر سیدموسی حسینی، که از همین دیار است، مسئولیت را به عهده گرفته و امیدواریم با همدلی و وحدت که از ویژگی‌های بارز این استان است، موفقیت‌های فراوانی کسب شود. خداوند متعال در معراج پیامبر (ص) فرمود که امت اسلامی با جنگ نظامی و اقتصادی مشکل نخواهد داشت، بلکه اختلافات داخلی موجب ضعف و شکست است. پیامبر اکرم (ص) نیز از خداوند درخواست کرد که اختلافات را از میان بردارد، زیرا وحدت رمز اصلی پیروزی است.

سردار فدوی خاطرنشان کرد: در استان گلستان شاهد وحدت مثال‌زدنی میان مردم و مسئولان هستیم که این خود دلیل موفقیت است. وحدت کلمه، که امام خمینی بار‌ها به آن تاکید داشتند، اساس اسلام و انقلاب است. برادر حسینی با اعتماد کامل به این وحدت، وظایف فرماندهی سپاه را با موفقیت انجام خواهد داد.