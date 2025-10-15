مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان از داوطلبان خواست برای نام نویسی، تا پایان وقت اداری ۴ آبان به نشانی اینترنتی myeform.ir/eform مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: ششمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان گیلان، از ساعت ۸ تا ۱۶ روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

محمد مهدی علیزاده افزود: داوطلبان برای شرکت در این انتخابات و عضویت در هیئت مدیره و بازرسان این سازمان، برای نام نویسی تا پایان وقت اداری روز ۴ آبان ۱۴۰۴ به نشانی اینترنتی http://myeform.ir/eform مراجعه کنند.

وی هدف از برگزاری این انتخابات را حرفه‌ای سازی فعالیت کاردانان ساختمان، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و بهبود نظارت بر طرح‌های عمرانی از مهم‌ترین اهداف این دوره از انتخابات است.

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان گفت: داشتن پروانه اشتغال بکار کاردانی پایه ۲ یا بالاتر در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی یا نقشه برداری، داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید و عملی و نداشتن محکومیت انتظامی در ۳ سال گذشته را از شرایط لازم برای شرکت در انتخابات عضویت در هیئت مدیره و بازرسان این اداره کل است.