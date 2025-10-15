پخش زنده
نامزدهای پانزدهمین دورهی جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) در ۹ رشته معرفی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نامزدهای پانزدهمین دورهی جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) در ۹ رشته به شرح زیر است:
نامزدهای بهترین موسیقی تألیفی
سرد و شیرین: آتنا اشتیاقی
شاه نامه: نوید دیوان
عنوان مجموعه؛ لاکپشت: سعید دهقان
میا: شورا کریمی
نامزدهای بهترین طراحی صحنه – طراحی لباس
ذبح العظیم: سارا اعظم پناه (طراحی صحنه)
سوناتی از زنانِ خوب: فراز مدیری (طراحی صحنه)
و زندگی برای همه: پویان باغنده (طراحی صحنه)
ما قبل تاریخ: فراز مدیری (طراحی صحنه)
نامزدهای بهترین صدا
عنوان مجموعه؛ لاکپشت: (صدابردار، صداگذار: رامین ابوالصدق)
میا: (صدابردار: آرش نجفیان، صداگذار: زهره علی اکبری)
کانکس: (صدابردار: مهرداد ابوالقاسمی، صداگذار: نعیم مسچیان)
ما قبل تاریخ: (صدابردار: میثم حسنلو، صداگذار: رامین ابوالصدق)
نامزدهای بهترین تدوین
نامرئی: سیاوش فرهادی
شاه نامه: پویان شعلهور
در چشمان یک عاشق: آریان عطار پور، رضا پُردل
سرد و شیرین: پویان شعلهور
نامزدهای بهترین فیلمبرداری
میا: کیوان محسنی
سوناتی از زنانِ خوب: پویان آقا بابایی
دریا میآرامد: مسعود امینی تیرانی
ماقبل تاریخ: پویان آقا بابایی
نامزدهای بهترین فیلمنامه
شاه نامه: مجتبی زرینی
انار: مهرداد جلالی
دریا میآرامد: مریم بختیاری
رد دانههای معلق: ساسان خوش نیت
وزندگی برای همه: محسن اصدق پور، مریم بختیاری
نامزدهای بهترین بازیگری
متهم اظهار پشیمانی نکرد: نسترن پیکانو
در چشمان یک عاشق: شبنم دادخواه
دادرسی: جواد قامتی
سوناتی از زنانِ خوب: شبنم دادخواه
نامزدهای بهترین کارگردانی
سرد وشیرین: آیدا علی مددی
متهم اظهار پشیمانی نکرد: رامین سلطانی
دریا میآرامد: مریم بختیاری
رد دانههای معلق: ساسان خوشنیت
میا: سید علی قاسمی
نامزدهای بهترین فیلم
عنوان مجموعه؛ لاکپشت: سپیده نوروزی
رد دانههای معلق: وحید نادریان
دریا میآرامد: حمید لدنی، محمود دهقان
متهم اظهار پشیمانی نکرد: رامین سلطانی
مراسم اهدای جوایز پانزدهمین دوره جوایز ایسفا به دبیری هادی معنویپور روز جمعه در سالن سیفالله داد خانه سینما برگزار میشود.
در این مراسم علاوه بر معرفی برگزیدگان پانزدهمین دورهی جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) اهدا خواهد شد.