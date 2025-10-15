

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عمرانی و برنامه‌ ریزی فرمانداری بردسکن در جلسه شورای معادن گفت: بردسکن دومین شهرستان معدنی استان است و با وجود بهره‌ برداری گسترده معادن از جاده‌ های شهرستان، وضعیت راه‌ ها بسیار نامطلوب و نیازمند توجه ویژه و مشارکت فعال بخش معدن است.

مجتبی احمدیان افزود: با پیگیری‌ های صورت‌ گرفته، نهضت بهسازی و روکش آسفالت در اکثر نقاط شهرستان آغاز شده است و پیش‌ بینی می‌ شود طول مسیر‌های روکش‌ شده به ۱۰۰ کیلومتر برسد که یک رکورد محسوب می‌ شود.

وی ادامه داد: اولویت‌ های عمرانی شهرستان شامل روکش محورها، شانه‌ سازی جاده‌ ها، ایمن‌ سازی نقاط حادثه‌ خیز، تأمین روشنایی، بهبود خط‌کشی و علائم و آسفالت مسیر‌های خاکی است.

احمدیان گفت: اجرای این اقدامات نیازمند عزم جدی و مشارکت همه‌ جانبه معادن است چرا که اداره راهداری به‌ تنهایی قادر به تأمین منابع و اجرای طرح ها نیست.

وی با تأکید بر ارزش بالای زیرساخت‌ های جاده‌ ای شهرستان که در گذشته توسط دولت احداث شده‌ اند، افزود: اکنون زمان نگهداری و بهسازی این سرمایه‌ ها است و معادن باید متناسب با میزان فعالیت خود در این امر سهیم باشند.

در این جلسه، نمایندگان معادن نیز با بیان مهم‌ ترین چالش‌ های خود از جمله کمبود آب، سوخت، خاموشی‌ های برق و کمبود نیروی انسانی ماهر، خواستار رسیدگی و حمایت بیشتر مسئولان شدند.