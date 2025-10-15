پخش زنده
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی اعلام کرد: ۱.۶ درصد طرحهای ملی در استان تکمیل شده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناظم یونسی افزود: طبق مفاد موافقتنامههای طرحهای ملّی بازدید شده استان، باید ۱۰ درصد از طرحها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ خاتمه مییافت درحالیکه فقط ۱.۶ درصد از طرحهای خاتمهیافتنی به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه این سازمان در بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تا تیرماه ۱۴۰۴، اقدام به برنامهریزی و انجام بازدید نظارتی از طرحهای ملّی دارای ماهیت احداثی و توسعهای با ۱۵۳ نفر روز کرده است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰۲ طرح ملّی در استان در حال اجرا بود و پیشبینی کل اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری از این تعداد طرح ۱۹۰ همت است.
یونسی اضافه کرد: میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پیشبینیشده مربوط به سال ۱۴۰۳، برای طرحهای بازدید شده ۶.۶ درصد بود درحالیکه طبق اطلاعات حاصل از بازدیدهای میدانی، میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی محقق شده ۲.۱ درصد است به عبارت دیگر میزان دستیابی به اهداف یکساله کمتر از ۳۰ درصد بوده است.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت: در تأخیر طرحهای ملّی عمرانی نسبت به برنامه زمانی، کمبود اعتبارات مصوب و تخصیصیافته به میزان ۶۲ درصد، ضعف دستگاه اجرایی در انجام وظایف مدیریتی محوله ۲۰ درصد و عواملی همچون مطالعه، مشکلات اجتماعی، زمین، پیمانکار و مشاور ۱۸ درصد نقش داشتهاند.