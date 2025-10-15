پخش زنده
یک متخصص چشمپزشکی با اشاره به امکان درمان بسیاری از بیماریهای مربوط به چشم، بر لزوم غربالگری چشم برای نوزادان برای جلوگیری از نابینایی و کمبینایی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مصطفی فقهی با اشاره به ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید، درباره شایعترین علتهای کمبینایی و نابینایی اظهار کرد: کمبینایی و نابینایی به هر دو دلیل ارثی یا اکتسابی بروز پیدا میکند. دسته بزرگی از بیماران به دلیل موارد ارثی و مادرزادی دچار اشکالاتی مانند شکلگیری عصب و شبکیه یا اختلالهایی در تشکیل قرنیه میشوند.
وی افزود: از سوی دیگر شایعترین علت کمبینایی و نابینایی اکتسابی، آب مروارید، آب سیاه، جداشدگی شبکیه، عوارض ناشی از بیماریهای سیستمیک مانند دیابت یا فشار خون، آسیبهای ناشی از ضربه یا تصادف و بیماریهای وابسته به سن هستند. بخشی از این علتها قابل درمان و برخی غیرقابل درمان هستند.
این متخصص چشمپزشکی گفت: بیماری Retinopathy of prematurity یا ROP (رتینوپاتی نوزادان زودرس) که مربوط به مشکلات شبکیه است، در نوزادان زودرس بروز پیدا میکند و اگر این نوزادان درمان صحیحی دریافت نکنند، آمار قابل توجهی از موارد نابینایی را به خود اختصاص میدهند به گونهای که حتی در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا تا ۵۰۰ مورد در سال، نابینایی ناشی از این بیماری گزارش شده و در ایران نیز این بیماری وجود دارد. این در حالی است که ROP یکی از بیماریهای قابل پیشگیری و درمان است.
وی بیان کرد: آب سیاه و آب مروارید مادرزادی نیز در دوران کودکی قابل درمان هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اهمیت غربالگری بینایی برای نوزادان زودرس گفت: در صورتی که علائمی از کمبینایی مشاهده شود، از همان دوران به چشم پزشک ارجاع داده میشود. در صورت مشاهده علائمی مانند قرنیههای درشت، باید از بدو تولد برررسیهای لازم انجام شود.
وی ادامه داد: در دوران بزرگسالی نیز باید بیماریهای سیستمیک مانند دیابت و فشار خون، کنترل شوند و در غیر این صورت، چشمها از بین میروند. همچنین بزرگسالان با مشاهده علائم کاهش بینایی یا احساس ناراحتی در چشم باید برای بررسی چشم به متخصص مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: آب مروارید در بزرگسالی نیز قابل درمان است و بیش از ۹۸ درصد موارد ابتلا، جواب خوبی از درمان دریافت میکنند. در صورت بروز پارگی شبکیه، آب سیاه و... نیز اگر به موقع به پزشک مراجعه شود، بیماری قابل درمان است، اما اگر دیر مراجعه شود، قابل درمان نیستند.