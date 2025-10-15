دسترسی به فناوری‌های نوین، ضامن فرصت‌های برابر نابینایان

سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر به مناسبت فرارسیدن روز جهانی نابینایان، ضمن تأکید بر شعار محوری این روز، از حمایت گسترده این سازمان از جامعه نابینایان خبر داد.