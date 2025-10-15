️مجمع انتخاباتی هیأت کبدی با حضور رئیس فدراسیون و مدیرکل ورزش استان برگزار و ناصر شکری به‌عنوان تنها نامزد ریاست هیأت کبدی استان برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس هیأت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رییس فدراسیون کبدی در مجمع انتخاباتی هیات کبدی استان اردبیل گفت: اردبیل یکی از استان‌های پیشرو در رشته ورزشی کبدی است و جایگاه آن در رشته ورزشی کبدی از رتبه ۲۲ به رتبه چهار رسیده است.

عباس اورسجی اظهار کرد: رشد و توسعه رشته ورزشی کبدی در استان نشانگر تلاش مستمر متولیان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان اردبیل در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: امیدواریم با همدلی و حمایت مسئولان، ورزشکاران این استان بیش از پیش در سطح کشور و میادین بین المللی بدرخشند.

رئیس فدراسیون کبدی بیان کرد: ورزش علاوه بر سلامتی و قهرمانی و مدال آوری باعث افزایش شور و نشاط اجتماعی در جامعه شده و تحول اساسی در زندگی آحاد مردم به ویژه جوانان به وجود می‌آورد و باعث می‌شود مسیر زندگی جوانان تغییر کند.

اورسجی اضافه کرد: استعدادیابی برای پشتوانه سازی، آموزش و استفاده از افراد متخصص از اولویت‌های فدراسیون کبدی است و ورزشکاران، مربیان و داوران باید برای عقب نماندن از قافله همیشه و در همه حال به آموزش علمی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به نقطه مطلوب و ایده آل باید برنامه راهبردی خوب و قابل اجرا داشته باشیم چرا که هیچ مجموعه‌ای بدون داشتن برنامه راهبردی علمی و مدون موفق نشده و به اهداف مورد نظر نخواهد رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل هم در این مجمع انتخاباتی گفت: اعتماد اعضای مجمع و انتخاب مجدد ناصر شکری به عنوان رئیس هیات کبدی استان اردبیل بیانگر انسجام و همدلی در خانواده بزرگ ورزش استان است.

عوض نخست افزود: هیات کبدی استان اردبیل با تلاش مربیان، داوران، ورزشکاران و مدیران ورزشی امروز یکی از هیات‌های برتر در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان از تمام هیات‌های ورزشی فعال و موفق از جمله هیات کبدی در حد وسع و توان خود حمایت‌های لازم را انجام داده و این حمایت‌ها تداوم خواهد داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل بیان کرد: با همدلی و همکاری جامعه ورزش استان مسیر توسعه رشته‌های تیمی به‌ویژه رشته ورزشی کبدی هموارتر از گذشته شده و امیدواریم در آینده نه چندان دور اردبیل به یکی از قطب‌های اصلی ورزش‌های تیمی کشور تبدیل شود.

در این مجمع انتخاباتی که تنها یک نامزد داشت ناصر شکری با کسب ۱۶ رای از مجموع ۱۶ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات کبدی استان اردبیل انتخاب شد.

همچنین با رای اعضا مریم همرنگ به عنوان نایب رئیس، شیرین آرایش مقدم به عنوان خزانه‌دار و سعید میزاپور، ابراهیم علیپور و مهناز جویانی به عنوان اعضای هیات رییسه هیات کبدی استان اردبیل انتخاب شدند