به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی گلپایگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ دستگاه موتورسیکلت و ۳ دستگاه خودروی مسروقه در شهرستان گلپایگان کشف و به مالکان تحویل داده شده است.

سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: در ۶ ماه ابتدای امسال باند حرفه‌ای سارق احشام و منزل و یک سارق به عنف که طلا و زیورآلات سالمندان را سرقت می‌کرد نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی به کشف کالای قاچاق در این شهرستان اشاره کرد وگفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳ فقره کالای قاچاق به ارزش ۳۲ میلیارد ریال در شهرستان گلپایگان کشف و ۴ دستگاه خودروی شوتی و ۳ دستگاه موتور سیکلت سنگین در شهرستان گلپایگان توقیف و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی گلپایگان ازافزایش جرایم سایبری در شهرستان گلپایگان نیز خبر داد و گفت: در ۶ ماه ابتدای امسال ۱۹۸ پرونده جرایم سایبری در این شهرستان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته است.