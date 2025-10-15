رالی خانوادگی و پرسنلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با ۲۱۰ شرکت‌کننده و با همکاری کانون اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و معاونت گردشگری امروز از محل وزارتخانه در تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت : رالی خانوادگی وزارتخانه با هدف افزایش انگیزه، نشاط و رفاه کارکنان و خانواده‌های آنان، از تهران به ساری کلید خورد.

سعید خال افزود : این رالی از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و طول مسیر آن ۴۰۰ کیلومتر است و مقصد نهایی، شهر ساری در استان مازندران خواهد بود.

وی گفت : در این رویداد، ۵۳ خانواده با ۵۳ خودرو شرکت کرده‌اند که مجموعاً ۲۱۰ نفر را شامل می‌شود. همچنین، حدود ۱۰ اکیپ فنی و داوری در طول مسیر بر برگزاری ایمن و منظم رالی نظارت خواهند کرد.

مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی افزود : مراسم افتتاحیه امروز از مبدأ وزارتخانه برگزار شد و اختتامیه آن روز جمعه ۲۵ مهرماه در مجتمع ایثار شهر ساری با انتخاب نفرات اول تا سوم و تجلیل از برترین‌ها برگزار خواهد شد.

سعید خال تأکید کرد: این رالی بر اساس سیاست‌های مقام عالی وزارتخانه برای تقویت روحیه و نشاط کارکنان زحمتکش و خانواده‌های شریف آنان طراحی شده است. امیدواریم چنین برنامه‌هایی به افزایش رفاه و انگیزه در میان پرسنل کمک کند و نقش مثبتی در زندگی خانواده‌ها ایفا نماید.

وی گفت : این رویداد فرصتی برای تقویت همبستگی خانوادگی و ترویج گردشگری داخلی در میان کارکنان بخش میراث فرهنگی و گردشگری فراهم کرده است و جزئیات بیشتر از نتایج رالی پس از اختتامیه اعلام خواهد شد.