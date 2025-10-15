شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در راستای سیاست‌های توسعه، با اجرای موفق طرحهای گسترده فناوری اطلاعات، جهشی نوین در مسیر هوشمندسازی خدمات خود رقم زد. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اعلام کرد که این اقدامات زیرساختی طی هشت ماه گذشته، دقت، سرعت و ایمنی خدمات شرکت برای مسافران و کارکنان را به شکل چشمگیری ارتقا داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان شعاری، در تشریح دستاوردهای هشت ماه گذشته تأکید کرد که رویکرد نوین این مجموعه، مبتنی بر نوآوری و به‌روزرسانی جامع زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بوده است. هدف اصلی این رویکرد، افزایش کارایی عملیاتی شرکت و زمینه‌سازی برای ارائه خدمات در سطح بالاتر به ذینفعان بود.

در همین راستا، مجموعه‌ای ازطرحهای حیاتی در حوزه‌های مختلف عملیاتی و پشتیبانی به اجرا درآمده و به بهره‌برداری رسیده است. این طرح ها شامل توسعه سامانه‌های مالی و عملیاتی، بهبود و الکترونیکی‌سازی فرآیندهای داخلی، تقویت لایه‌های امنیت سایبری، و همچنین به‌روزرسانی جامع شبکه‌های ارتباطی و دیتاسنترهای “هما” می‌شود. علاوه بر این، سامانه‌های نوین مدیریتی برای خدمت‌رسانی بهتر به کارکنان و مسافران نیز راه‌اندازی شده‌اند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات “هما” به چندطرح شاخص اشاره کرد که تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت خواهند داشت. از جمله این اقدامات می‌توان به راه‌اندازی کامل مرکز پایش امنیت شبکه (SOC) اشاره کرد که نقشی حیاتی در نظارت مستمر بر وضعیت امنیتی زیرساخت‌ها ایفا می‌کند.

همچنین، بازطراحی کامل زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه چشمگیر خدمات الکترونیکی در وب‌سایت رسمی “هما”، و استقرار موفق سامانه‌های مدیریتی نوین، از دیگر موفقیت‌های این دوره محسوب می‌شوند.

شعاری در پایان با تأکید بر اهمیت استراتژیک فناوری اطلاعات، خاطرنشان ساخت که این بخش موتور محرکه‌ای برای پشتیبانی از عملیات پروازی، ارتقای سطح خدمات مسافران و دقت در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی است.

وی افزود که با تداوم این مسیر نوسازی دیجیتال، شرکت “هما” گام‌های بلندی در راستای افزایش بهره‌وری عملیاتی، ایجاد شفافیت در فرآیندها و در نهایت، ارتقای سطح رضایتمندی مسافران خود برخواهد داشت.