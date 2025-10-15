پخش زنده
تمرین سونامی اقیانوس هند ۲۰۲۵ با هدف ارتقای آمادگی جوامع ساحلی در ساحل روستای بَحل از شهرستان جاسک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز اقیانوسشناسی هرمزگان گفت: شبیهسازی سونامی در منطقه اقیانوس هند یکی از برنامههای بینالمللی است و با هدف سنجش آمادگی کشورها در برابر خطرات احتمالی ناشی از زلزلههای دریایی اجرا میشود.
صمد حمزهای افزود: در این رزمایش ایران با تمرکز بر سواحل مکران مشارکت دارد.
وی گفت: در این رزمایش، وقوع زمینلرزهای با بزرگی ۹ ریشتر در گسل مکران در مرز ایران و پاکستان شبیهسازی شد.
رئیس مرکز اقیانوسشناسی هرمزگان افزود: براساس این سناریو، با نزدیک شدن امواج سونامی فرضی به ارتفاع حدود ۱۶ متر در مدت۲۰ دقیقه به سواحل روستای بَحل شهرستان جاسک و عملیات تخلیه اضطراری، هشدار و امدادرسانی اجرا شد.