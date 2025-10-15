به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی هرمزگان گفت: شبیه‌سازی سونامی در منطقه اقیانوس هند یکی از برنامه‌های بین‌المللی است و با هدف سنجش آمادگی کشور‌ها در برابر خطرات احتمالی ناشی از زلزله‌های دریایی اجرا می‌شود.

صمد حمزه‌ای افزود: در این رزمایش ایران با تمرکز بر سواحل مکران مشارکت دارد.

بیشتر بخوانید؛ استقرار ۲۳ علائم کمک ناوبری در مسیر‌های دریایی هرمزگان

وی گفت: در این رزمایش، وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۹ ریشتر در گسل مکران در مرز ایران و پاکستان شبیه‌سازی شد.

رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی هرمزگان افزود: براساس این سناریو، با نزدیک شدن امواج سونامی فرضی به ارتفاع حدود ۱۶ متر در مدت۲۰ دقیقه به سواحل روستای بَحل شهرستان جاسک و عملیات تخلیه اضطراری، هشدار و امدادرسانی اجرا شد.