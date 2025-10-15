به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در شورای فرهنگ عمومی گلپایگان گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی در هر استان موظف به پژوهش و تعیین برش مهندسی فرهنگی است.

سید مهدی سیدین نیا افزود: گفت:برش مهندسی فرهنگی استان در حال تدوین است و به زودی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی وپس از ابلاغ؛ برنامه‌ها و اقدامات ملی و استانی بر اساس برش مهندسی فرهنگی ارائه می‌شود.

وی گفت: ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، مدیرکل اجتماعی استانداری و سازمان تبلیغات اسلامی در استان پنج کمیته اصلی برای تعیین برش مهندسی فرهنگی را تشکیل می‌دهند و همه دستگاه‌های استان در این کمیته عضو هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: هویت ملی، مذهبی، ایرانی، اسلامی و قومی، سبک زندگی، حکمرانی فرهنگی، سرمایه اجتماعی و هنر و رسانه به عنوان پنج اولویت برش مهندسی فرهنگی است و مسیر آینده استان بر اساس این پنج اولویت راهبری می‌شود.