۱۲۴ هکتار از مراتع شهرستان مهاباد امسال طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با اشاره به آتش سوزی ۱۲۴ هکتار از مراتع این شهرستان در سالجاری گفت: بر اثر این آتشسوزیها بیش از ۱۳ میلیارد ریال خسارت به مراتع شهرستان مهاباد وارد شده است.
سیدانور حسینی افزود: تابستان امسال در مجموع هفت فقره آتشسوزی درمراتع روستاهای کلتپه، گنهدار، کهنهده، عبداللهآباد، قمطره، گلیار و شورآباد ثبت شد که بزرگترین آنها مربوط به مناطق قمطره و عبداللهآباد با بیش از ۴۰ هکتار وسعت بود.
حسینی، با بیان اینکه آتشسوزیهای یادشده با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، دوستداران محیطزیست و همکاری اهالی روستاها و جوامع محلی مهار شد، اظهارکرد: پارسال نیز ۹۵ هکتار از مراتع شهرستان مهاباد طعمه حریق شد که بیشتر آن مراتع درجه سه بود.
وی گفت: آتشسوزی در مراتع علاوه بر از بین بردن بذرگیاهان و آسیب به بوتهها و درختچهها، سبب تغییر در ترکیبات و مواد آلی خاک نیز میشود که پیامدهای بلندمدتی بر پوشش گیاهی منطقه دارد.
حسینی، با اشاره به احتمال ادامه خطرآتشسوزی به دلیل کمبود بارشهای پاییزی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حریق، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به منابع طبیعی اطلاع دهند.
وی، از مردم خواست هنگام گردش در طبیعت از انداختن تهسیگار، کبریت روشن بر روی زمین یا روشنکردن آتش به منظور تفریح خودداری کنند، زیرا این اقدام میتواند موجب از بین رفتن پوشش گیاهی، تشدید فرسایش خاک، بروز سیلاب و آلودگی محیطزیست شود.