به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، دبیر اجرایی همایش گفت : نخستین همایش «شاگردپروری در آیین دین و سبک زندگی نوین» با حضور استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه یزد برگزار شد. در این همایش از میان ۳۸۰ مقاله ارسال‌شده، ۱۶۰ مقاله در محورهای مختلف علمی پذیرفته شد.

فاتحی نیا افزود: با اعلام فراخوان این همایش در اسفندماه سال گذشته، ۳۸۰ مقاله علمی از دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از داوری علمی، ۱۶۰ مقاله در محورهای تخصصی مختلف پذیرفته شد که از این تعداد، ۶۰ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۱۰۰ مقاله به شکل پوستر ارائه شد.

دبیر اجرایی همایش گفت : محورهای این همایش شامل شاگردپروری در سنت تعلیم و تربیت ایرانی، نقش سیاست‌گذاری آموزشی و فرهنگی در شاگردپروری، تربیت دینی و چالش‌های شاگردپروری در مدارس، دانشگاه و حوزه ،سیره معصومین (ع) در تربیت بدنی،نقش منش استاد در شاگردپروری، شاگردپروری در عصر فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی ، آینده‌پژوهی در حوزه شاگردپروری ،چالش‌های شاگردپروری در سبک زندگی نوین ، جایگاه تربیت اخلاقی در شاگردپروری، نقش شاگردپروری در تحولات اجتماعی، مطالعات تطبیقی در شاگردپروری ، جایگاه شاگردپروری در ادبیات و هنر، شاگردپروری در علوم تربیتی و روان‌شناسی دینی و تربیت دینی، اخلاق دینی و تعالی فردی و اجتماعی دانشجو بوده است.

فاتحی نیا گفت : این همایش با هدف احیای سنت استاد و شاگردی در نظام تعلیم و تربیت ایرانی ـ اسلامی و بررسی چالش‌های نوین تربیتی در دوران فناوری و هوش مصنوعی برگزار شد.

وی ادامه داد:مقالات برگزیده پس از داوری نهایی در قالب مجموعه‌مقالات علمی منتشر و در اختیار پژوهشگران و مراکز آموزشی کشور قرار خواهد گرفت.