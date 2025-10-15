به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با همراهی جمعی از معاونین و روسای ادارات حفاظت محیط زیست با حضور در دفتر امام جمعه چالدران با حجت الاسلام و مسلمین سیفعلی محمدزاده دیدار کرد.

حجت جباری در این دیدار از نگاه محیط زیستی و حمایت‌های امام جمعه چالدران تقدیر کرد و گفت: حفظ محیط زیست بدون همراهی و مشارکت مردم امکان پذیر نیست و با توجه به جایگاه ویژه ائمه محترم جمعه در میان مردم، تریبون نماز جمعه فرصت مناسبی در راستای فرهنگ سازی و همراه نمودن مردم در جهت کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست به شمار می‌رود.

در ادامه حجت الاسلام و مسلمین محمدزاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط زیست، گفت: حفظ محیط زیست وظیفه‌ای قانونی و شرعی است و قاعده فقهی در اسلام با عنوان " لاضَرَرْ "وجود دارد که برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است و بدین معناست که در اسلام وارد کردن ضرر و زیان به دیگری ناروا است.

حجت الاسلام محمدزاده ادامه داد: در مواقعی ضرری از سوی یک فرد به فرد دیگر وارد می‌شود و در مواقعی فردی موجب ضر رساندن به یک سرمایه ملی مانند محیط زیست می‌شود که مالکیت آن برای همه مردم است و این از گناهان بزرگ محسوب شده و مصداق ضایع شدن حق الناس است.

وی با اشاره به هوای پاک و طبیعت بکر شهرستان چالدران گفت: باید عموم مردم و دستگاه‌ها تلاش کنند تا این فضای سالم زیستی دچار آلودگی و تخریب نشود و قدردان و حافظ این طبیعت زیبا باشیم.

در پایان با اهدای تابلوعکس محیط زیستی از سوی مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از امام جمعه چالدران تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است این دیدار با حضور و همراهی مهران نظری معاون توسعه و مدیریت منابع، علیرضا سید قریشی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی، رامین سلمان زاده رئیس اداره برنامه و بودجه، علیرضا لطفی رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی و حجت آذریار رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران انجام شد.