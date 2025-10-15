پخش زنده
امروز: -
مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان کرمانشاه اعلام کرد : طرح واکسیناسیون رایگان آنفولانزا ویژه بیماران هموفیلی بالای سه سال در استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این طرح از روز ۲۳ مهر با همکاری و مساعدت مرکز بهداشت استان، واحد بیماریهای خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پایگاه بهداشتی حضرت ولیعصر (عج) آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان کرمانشاه افزود: این واکسیناسیون رایگان مخصوص بیماران هموفیلی بالای سه سال است و از بیماران خواسته شده تا در صورت داشتن علائم سرماخوردگی تا زمان بهبودی از تزریق واکسن خودداری کنند.
مفرد نصرآبادی یادآور شد: این طرح با هدف حفظ سلامت بیماران خاص و پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا در جمعیت حساس هموفیلی برگزار میشود.
همراه داشتن کارت ملی و کارت بیماری خاص هنگام مراجعه برای تزریق واکسن الزامی است.