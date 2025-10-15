به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این طرح از روز ۲۳ مهر با همکاری و مساعدت مرکز بهداشت استان، واحد بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پایگاه بهداشتی حضرت ولی‌عصر (عج) آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان کرمانشاه افزود: این واکسیناسیون رایگان مخصوص بیماران هموفیلی بالای سه سال است و از بیماران خواسته شده تا در صورت داشتن علائم سرماخوردگی تا زمان بهبودی از تزریق واکسن خودداری کنند.

مفرد نصرآبادی یادآور شد: این طرح با هدف حفظ سلامت بیماران خاص و پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا در جمعیت حساس هموفیلی برگزار می‌شود.

همراه داشتن کارت ملی و کارت بیماری خاص هنگام مراجعه برای تزریق واکسن الزامی است.

