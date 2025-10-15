به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جو نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است. در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهر‌های پرجمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز سرعت وزش باد در بخش‌های غربی و جنوبی و طی روز‌های جمعه تا یکشنبه در بخش‌های شمالِ غربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گرودخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: دما تا پایان هفته روند افزایش ملایمی دارد. شمال خلیج فارس طی امروز نسبتاً مواج است.