به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی جشنواره «دیره و دونیه» گفت: هدف اصلی این جشنواره، پاسداشت موسیقی مقامی و ایجاد بستری برای معرفی استعداد‌های بومی شهرستان است. امیدواریم با استمرار چنین برنامه هایی، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر هنرمندان در عرصه موسیقی سنتی باشیم.

سیدمسعود حسینی افزود: جشنواره موسیقی مقامی «دیره و دونیه» توسط مؤسسه فرهنگی و هنری صراط نور و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار کاشفی برگزار شد.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور هنرمندان موسیقی مقامی، علاقه‌ مندان به هنر موسیقی، جمعی از مسئولان شهرستان و هنرمندانی از دیگر شهرستان‌ ها همچون فرهاد باغچقی برگزار شد و گروه‌ های موسیقی مقامی در دو بخش پیشکسوتان و جوانان به اجرای قطعاتی از موسیقی مقامی پرداختند که با استقبال گرم حضار مواجه شد.

در پایان مراسم از هنرمندان فعال و پیشکسوت حوزه موسیقی مقامی سبزوار با اهدای لوح و یادبود تجلیل شد.