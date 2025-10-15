حل مشکلات جامعه نابینایان استان یزد با احیای کارگروه اشتغال
رئیس جامعه نابینایان یزد: اجرای قانون حمایت از معلولان و احیای کارگروه اشتغال میتواند بخش بزرگی از مشکلات نابینایان را حل کند.
رئیس هیئتمدیره جامعه نابینایان استان یزد در گفتوگو خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، با اشاره به لزوم حمایت جدی از افراد دارای آسیب بینایی در حوزه اشتغال و مناسبسازی شهری گفت: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و فعالسازی دوباره کارگروه اشتغال استان، میتواند گام مؤثری در رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی این قشر باشد.
سید علیمحمد حسینی اظهار داشت: جامعه نابینایان استان یزد از سال ۱۳۷۶ با مجوز رسمی استانداری فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون در زمینههای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اشتغال افراد دارای آسیب بینایی گامهای متعددی برداشته است.
وی با بیان اینکه «اشتغال» یکی از اساسیترین دغدغههای نابینایان استان است، افزود: از ابتدای فعالیت انجمن، جلسات متعددی با مسئولان استانی برای جذب نابینایان در بخشهای دولتی برگزار شده، اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد.
او تأکید کرد: بخش خصوصی نیز میتواند با همکاری جامعه نابینایان، در ایجاد فرصتهای شغلی مؤثر، نقشآفرین باشد.
رئیس جامعه نابینایان استان یزد گفت: هماکنون حدود ۶ هزار نفر نابینا در استان یزد زندگی میکنند که از این تعداد، ۴۳۰ نفر عضو رسمی انجمن هستند. اعضای جامعه نابینایان افراد بالای ۱۸ سال با مدرک تحصیلی حداقل سیکل و دارای نابینایی شدید یا خیلی شدید هستند.
حسینی با انتقاد از توقف فعالیت کارگروه اشتغال ویژه معلولان استان بیان کرد: «این کارگروه در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد و حدود یک سال فعالیت داشت، اما متأسفانه پس از آن غیرفعال شد. اگر این کارگروه با مشارکت دستگاههای دولتی، فنیوحرفهای و صنایع فعال شود، میتواند مشکل اشتغال ۱۵۰ نابینای بیکار در استان را برطرف کند.»
وی همچنین با اشاره به قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: «متأسفانه اجرای این قانون در استان کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته است. لازم است نمایندگان مجلس، استاندار و مدیران استانی برای اجرایی شدن مفاد این قانون اهتمام بیشتری داشته باشند.»
حسینی در ادامه به اهمیت فرهنگسازی اشاره کرد و افزود: در مهرماه هر سال همزمان با روز جهانی عصای سفید (۲۳ مهر / ۱۵ اکتبر)، برنامههای متعددی از جمله برگزاری نمایشگاه توانمندیهای نابینایان، مراسم بزرگداشت و اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی در پارکها و رسانه ملی برگزار میشود.
او از تولید و پخش برنامهی رادیویی «فراسونگاه» به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند فرهنگی یاد کرد و گفت: «تمام عوامل این برنامه از نویسنده و گوینده تا تدوینگر از میان اعضای نابینا و کمبینای انجمن هستند و خوشبختانه حدود یکونیم سال است که با حمایت صداوسیما تولید میشود.»
وی همکاری انجمن با شهرداری و شورای شهر یزد را در زمینه مناسبسازی فضاهای شهری و وسایل نقلیه عمومی مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که همه فضاهای عمومی به گونهای طراحی شود که نابینایان بتوانند به راحتی از آنها استفاده کنند.
حسینی در پایان با تبریک روز جهانی نابینایان گفت: «امیدوارم روزی برسد که جامعه ما عاری از آسیبهای اجتماعی و مشکلات اشتغال و مسکن باشد و همه افراد دارای آسیب بینایی بتوانند با آرامش، استقلال و کرامت انسانی در جامعه حضور داشته باشند.»