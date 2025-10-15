پخش زنده

شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز چهارشنبه با کاهش ۴۱ هزار و ۵۸۸ واحدی (۱.۳۸ درصد) به ارتفاع ۲.۹۷۴.۵۲۶ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با این حال عملکرد نمادهای کوچک و متوسط بهتر بود و شاخص هم وزن فقط ۲ هزار و ۵۷۳ واحد (۰.۳ درصدی) کاهش یافت و در محدوده ۸۶۹ هزار و ۶۴۳ قرار گرفت.
ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۲۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان رسید.
با وجود کاهش شاخص کل تقاضا در نیم ساعت پایانی بازار افزایش یافت و ۵۴ درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند.
در معاملات روز جاری بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوقهای سهامی خارج شد.
بیشترین پول حقیقی به صندوقهای اهرمی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت بود.