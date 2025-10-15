پخش زنده
امروز: -
مسابقات منطقه پنج تکواندو خردسالان و نونهالان کشور در سالن ۹ دی یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، رئیس هیات تکواندو استان یزد گفت: مسابقات منطقه پنج تکواندو خردسالان و نونهالان کشور با حضور ۱۵۰ تکواندوکار دختر و پسر از استانهای مختلف کشور در سالن ۹ دی یزد آغاز شد.
وحیدی افزود: در این رقابتها که با هدف استعدادیابی و معرفی برترینهای ردههای پایه برگزار شده است، تکواندوکارانی از استانهای مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد در قالب تیمهای استانی به مصاف هم میروند.
وی ادامه داد: این مسابقات در ۱۰ وزن مختلف برگزار میشود و برترینهای هر وزن، جواز حضور در مرحله نهایی رقابتهای قهرمانِ قهرمانان کشور را کسب خواهند کرد.
رئیس هیات تکواندو استان یزد گفت: برگزاری مسابقات منطقه پنج در یزد، بخشی از رقابتهای سراسری تکواندو خردسالان و نونهالان کشور است که در هفت منطقه دنبال میشود و نتایج آن نقش تعیینکنندهای در انتخاب استعدادهای برتر و تیمهای ملی آینده دارد.