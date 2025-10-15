پخش زنده
با حضور فرماندار رزن ۷۵۰عدد پلاک هوشمند پستی برای نخستین بار در روستای هریان این شهرستان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار رزن در این مراسم گفت: پلاک هوشمند پستی که ذیل طرح ملی GNAF (پایگاه تولید نشانی استاندارد مکانمحور) تعریف شده است برای اولین بار در روستای هریان رزن با پیگیری دهیار این روستا و اداره پست نصب شده است.
جهانیان افزود: این طرح زیرساختی، در راستای تحقق دولت هوشمند، استانداردسازی آدرسهای پستی و ارتقاء خدمات مکانمحور اجرا میشود، تاکید ویژهای نیز از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر اجرای صحیح و سریع آن وجود دارد.
او با اشاره به ویژگیهای مهم این نوع پلاکها تأکید کرد: پلاکهای هوشمند پستی حاوی QR کد هستند که پس از اسکن، کاربر را به درگاه خدمات الکترونیک متصل میکند، این درگاهها شامل، اطلاعات توصیفی مکان، کدپستی، مشخصات مالک، شماره اشتراک انشعابات (آب، برق، گاز و غیره)، پرداخت عوارض، خدمات امدادی و اورژانسی و حتی مسیر دسترسی برای تاکسیهای اینترنتی است.
این مسئول گفت: در تلاش هستیم تا با مشارکت بخشداریها، دهیاران و اداره پست نصب پلاکها تا پایان سال در دو شهر و روستاهای شهرستان رزن اجرایی شود.
روستای هریان بخش مرکزی رزن دارای ۱۱۷۶نفر جمعیت با ۸۶ معبر است.