دستگیری کلاهبردار خریدوفروش طلاجات در خرمآباد
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری کلاهبردار خریدوفروش طلاجات در مرکز این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
جانشین فرمانده انتظامی لرستان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خریدوفروش طلاجات و رسید ساز جعلی و انتقال غیرمجاز وجه از حساب غیر جهت خرید طلاجات در سطح شهرستان خرمآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی کلاهبردار را شناسایی و در طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر که در تحقیقات پلیس تا کنون به ۱۵ فقره کلاهبرداری تحت عنوان خریدوفروش طلاجات و رسید جعلی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان خرمآباد اعتراف کرده است.
جانشین انتظامی لرستان با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، گفت: شهروندان مواظب باشند در اجرای معاملات قبل از هر چیز بایستی از صحت معامله اطمینان حاصل نمایند و تا از واریز وجوه بهحساب خود اطمینان کامل حاصل ننموده از تحویل اجناس با خریداران خودداری کنند.