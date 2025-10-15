پخش زنده
امروز: -
در نیمه نخست سال جاری، انجمن حمایت از زندانیان از ۱۳۰۰ خانواده زندانی در اصفهان حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان، بیش از یک هزار و ۳۰۰ خانواده زندانیان استان اصفهان در ۶ ماه نخست امسال از کمکهای انجمن حمایت از زندانیان بهرهمند شدند.
محمد موسویان افزود: اعطا بستههای حمایتی و معیشتی، درمان، تعمیر و مرمت منزل، کمک هزینه بهداشت و درمان اجارهبها، تحصیل فرزندان، اهدای سبد کالا، کمک هزینه ورزشی وایجاد اشتغال از جمله خدمات ارائه شده این انجمن برای خانوادههای زندانیان است.
وی ادامه داد: برای تحقق درآمدهای پایدار از ظرفیت و همکاری بخش خصوصی و کارآفرینان استفاده و استقبال میشود و در تلاش هستیم که تولید، کارآفرینی، ایجاد فرصتهای اشتغال برای زندانی و خانوادههای زیر پوشش دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: با توجه به افزایش میزان درآمد پایدار انجمن، از محل درآمدهای خود انجمن و همچنین کمکهای خیران، میزان کمکهای نقدی و غیر نقدی به خانوادههای نیازمند زیر پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان را افزایش میدهیم.
موسویان افزود: در شش ماهه سال جاری بیش از سه هزار نفر به صورت مداوم ازخدمات حمایتی انجمن حمایت از زندانیان استفاده کردند و بیش از ۱۴ میلیارد ریال به آزادی زندانیان کمک شده است.