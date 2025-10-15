پخش زنده
سال گذشته از مجموع ۴۰۹ هزار تماس ثبتشده با اورژانس ۱۱۵ استان همدان، بیش از ۲۰ هزار تماس مربوط به مزاحمتهای تلفنی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه تعداد تماسهای غیرواقعی و مزاحمتهای تلفنی در سالهای اخیر کاهش نیافته است، افزود: این تماسها علاوه بر اتلاف زمان نیروهای امدادی، میتواند در مواقع بحرانی موجب تأخیر در امدادرسانی به بیماران واقعی شود.
داوود گمار افزود: در حال حاضر ۶۵ پایگاه اورژانس در استان همدان فعال است که شامل ۲۴ پایگاه شهری و ۴۱ پایگاه جادهای میشود.
او تأکید کرد: همچنین ۱۸۰ دستگاه آمبولانس و ۵۸۰ نیروی عملیاتی در قالب پایگاههای شهری و جادهای، به شکل شبانهروزی در خدمت مردم هستند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم تنها در موارد اضطراری با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند، زیرا که هر تماس غیرضروری ممکن است مانع امدادرسانی به بیماری شود که در شرایط حیاتی قرار دارد.
گمار با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای اورژانس گفت: هدف اصلی این مجموعه، ارائه خدمات سریع و دقیق به بیماران است و همراهی مردم در کاهش تماسهای بیمورد، نقش مهمی در افزایش سرعت امدادرسانی دارد.