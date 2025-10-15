پخش زنده
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، از تلاشهای فعالان صنعت فضایی تقدیر و بر تقویت فعالیتهای فناورانه کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اولین روز از سفر کاری به استان اصفهان و در دیدار با حضرت آیت الله طباطبایی نژاد نماینده محترم ولی فقیه در استان، گزارشی از ظرفیتهای صنعت فضایی ارائه نمودم.
وی افزود: ایشان نیز از تلاشهای فعالان این صنعت تقدیر نموده و بر تقویت فعالیتهای فناورانه کشور تاکید کردند.