به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: با هدف ارتقاء کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات برتر، رویداد داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی در استان برگزار می‌شود.

سید محمد عبود زاده افزود: این برنامه در راستای مشارکت ایران در رویداد بین‌المللی مهر اصالت شورای جهانی صنایع‌دستی و با هدف انتخاب محصولات شایسته برای حضور در مرحله بین‌المللی طراحی شده است و هدف از برگزاری این رویداد ارتقاء کیفیت تولیدات، ایجاد انگیزه برای نوآوری و خلاقیت، بهبود بسته‌بندی محصولات و معرفی آثار برگزیده به بازار‌های داخلی و خارجی است.

وی با بیان این‌که داوری آثار در سه مرحله استانی، ستادی و منطقه‌ای انجام خواهد شد، ادامه داد: در مرحله داوری استانی، آثار بررسی و نواقص احتمالی رفع می‌شوند، سپس در داوری ستادی ارزیابی تخصصی توسط داوران انجام خواهد شد و در نهایت، داوری منطقه‌ای با حضور داوران منتخب صورت می‌گیرد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان درباره معیار‌های ارزیابی آثار بیان کرد: پیش‌شرط‌ها شامل سازگاری با محیط‌زیست و رعایت حقوق اجتماعی است و آثار ارسالی با درنظر گرفتن شاخص هایی، چون اصالت، مرغوبیت، نواوری و بازاریابی مورد داوری قرار خواهند گرفت.

عبود زاده خاطر نشان کرد: برای آثار پذیرفته‌شده، گواهی رسمی با اعتبار سه‌ساله صادر خواهد شد و آثار منتخب نیز به مدت سه سال برای فعالیت‌های تبلیغاتی و ترویجی نزد استان باقی خواهند ماند.

وی گفت: هنرمندان و صنعت‌گران رشته‌های صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی خلاق، کارآفرین و نوآور در خوزستان می‌توانند برای دریافت اطلاعات مربوط به هشتمین دوره برنامه مُهر اصالت ملی به معاونت صنایع‌دستی واقع در خیابان امام خمینی شرقی ـ جنب بانک کشاورزی ـ ساختمان قدیم جهاد کشاورزی ـ اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۳۵۵۴۲۵۳۷ تماس حاصل فرمایند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان افزود:از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان می‌توانند تا تاریخ چهاردهم آبان با مراجعه به سایت https://miraskhz.ir/ در این رویداد ملی شرکت کنند.